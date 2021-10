Tokio wil WK atletiek 2025 organiseren

De Japanse atletiekbond (JAA) heeft een kandidatuur ingediend voor de organisatie van het WK in 2025. Dat zou plaatsvinden in het olympisch stadion in Tokio waar deze zomer de Spelen werden gehouden.

Kandidaten hadden tot 1 oktober de tijd om zich te melden bij de internationale federatie World Athletics. Japan organiseerde het WK al twee keer, in 1991 in Tokio en in 2007 in Osaka.

Het volgende WK, dat werd uitgesteld door de coronacrisis, gaat van 15 tot 24 juli 2022 door in het Amerikaanse Eugene. Daarna is het de beurt aan het Hongaarse Boedapest (18-27 augustus 2023).