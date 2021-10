Stapje per stapje: Annemiek van Vleuten zet al eerste pasjes na horrorcrash in Roubaix

De eerste Parijs-Roubaix voor de vrouwen was er geen voor doetjes. De kasseistroken die er spekglad bijlagen richtten een waar slagveld aan. Onder de slachtoffers ook Annemiek van Vleuten, de Nederlands hield een bekkenbreuk en een gebroken schouder over aan haar doodsmak. Ondertussen is ze al aan haar (lange) revalidatie begonnen.