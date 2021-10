Ex-F1-piloot David Coulthard: “Verstappen moet zijn tijd niet verspillen aan psychologische spelletjes met Hamilton”

David Coulthard, tegenwoordig aan de slag als analist voor Channel 4, geeft Max Verstappen het advies om zijn tijd niet te verdoen aan het spelen van psychologische spelletjes in de strijd om de wereldtitel.

Voor het eerst sinds lang zijn we weer getuige van een spannende strijd om de wereldtitel met als hoofdrolspelers Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het is ook niet nieuw dat die strijd niet alleen op de baan wordt uitgevochten, want ook nu zijn beide kemphanen niet vies van een beetje psychologische oorlogsvoering.

Vorige week liet Red Bull-teambaas Christian Horner alvast uitschijnen dat hij het gevoel had dat er zich meer afspeelt achter de schermen, en daarmee doelde hij vooral op politieke spelletjes.

De voormalige teamgenoot van Lewis Hamilton en de wereldkampioen van 2016, Nico Rosberg, liet eerder ook al optekenen dat hij psychologische spelletjes speelde om in het hoofd van zijn rivaal en teamgenoot Lewis Hamilton te geraken. David Coulthard van zijn kant vertelt tegenover ‘Speedweek’ dat hij van mening is dat Max Verstappen daar zijn tijd nu niet mag aan verspillen.

“Je hoeft niet verbaasd te zijn dat uitgerekend deze twee rijders strijden om de titel”, vertelde Coulthard. ”Ik ben er heilig van overtuigd dat dat doorgaat tot het einde van het seizoen in Abu Dhabi.”

“Maar ik denk niet dat Verstappen in het hoofd van Lewis kan kruipen. Ze hebben allebei zulke sterke teams achter zich. Ze weten dat ze op elk moment races kunnen winnen, en dat schept ongelooflijk veel vertrouwen.”

“De twee mannen leiden hun leven totaal anders. Lewis vloog rechtstreeks van Monza naar New York en bracht tijd door bij het ‘Met Gala’ om zich met mode bezig te houden, terwijl Max zijn tijd privé doorbracht in Monaco met de familie.”

“Ze zijn zo verschillend. Max is graag op zichzelf, Lewis is meer extrovert. Maar als ze op de baan zijn draait het allemaal om winnen.”

Coulthard geeft toe dat het er tegenwoordig helemaal anders aan toe gaat dan in zijn tijd. Hij maakte zijn debuut tijdens de GP van Spanje 1994 als vervanger van de betreurde Ayrton Senna bij Williams en het behoeft geen uitleg dat dat een enorme druk met zich meebracht. Toch wist de nu vijftigjarige Schot een mooie carrière bij elkaar te racen met dertien F1-overwinningen.

“Ik voelde toen enorm veel druk maar deze jongens hebben daar nu geen last van,” aldus Coulthard. “Ze racen nu tegen de allerbesten maar ze maken gewoon minder fouten.”

