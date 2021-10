Dat is schrikken: jongen probeert vis te vangen, maar ziet niet dat gevaarlijke jager in het water loert — © Sean McMahon

Bijna had hij vrijdag zijn vangst te pakken, de zevenjarige Dawson uit Florida. Terwijl zijn vader Sean McMahon alles vastlegde op camera, was de jongen volop in de weer om een vis op het droge te krijgen. Maar net wanneer Dawson denkt dat de klus geklaard is, komt een andere jager daar een stokje voor steken. Tot grote verbazing bij de vader, die van geluk mag spreken dat zijn zoon niet werd aangevallen.