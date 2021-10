Halsketting van Givenchy ontketent relletje in modeland

“Je zou denken dat de modewereld iets heeft geleerd van een gelijkaardig voorval bij Burberry in 2019, maar helaas herhaalt de geschiedenis zich”, staat er te lezen op de Instagram van Diet Prada bij een compilatiefoto. Die voegt de beelden van de Burberry-herfstmodeshow twee jaar geleden samen met het beeld van de Givenchy-lentemodeshow. Daarop dragen twee vrouwelijke modellen een ketting met lus. (Lees verder onder de foto)

Het exemplaar van Burberry was aan een trui met kap bevestigd en kreeg de naam ‘suicide hoodie’ mee, wat veel kritiek veroorzaakte. Het merk verklaarde nadien in een statement dat het niet de intentie was om commotie te veroorzaken en dat de knoop een eigenlijk knipoog was naar de maritieme wereld. Om verdere schade te voorkomen, bood het label verontschuldigingen aan mensen die het item aanstootgevend vonden aan en werden de onverkochte stuks verbrand.

Een reactie van Givenchy laat voorlopig op zich wachten. Reacties van modeliefhebbers daarentegen zijn talrijk. “Hoe kan dit goedgekeurd worden door verschillende mensen nog voor de show plaatsvond?”, schrijft iemand. “Dit deden ze met opzet, als een soort woede-marketing”, aldus de mening van een andere Instagrammer.