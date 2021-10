De tienjarige Giulia waagt zich op het klimparcours in Houthalen. “Ik ben geen flauw meisje”, klinkt het stoer. — © luc daelemans

Na collega’s en vrienden mogen nu ook gezinnen zich wagen aan de hindernissen op zeven meter hoog van het touwenparcours aan de Plas in Houthalen. Of het ook plezant is voor de jongste waaghalzen? “Ik ben geen flauw meisje, hé.”