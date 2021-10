Politie onderzoekt racistische beledigingen aan adres ex-Genkie bij Napoli: “Uitgescholden voor aap”

Napoli pakte zondag zijn zevende zege op rij in Italië. De Napolitanen wonnen bij Fiorentina met 1-2 en blijven zo koploper met het maximum van 21 punten. Maar de overwinning werd overschaduwd door racistische opmerkingen aan het adres van Kalidou Koulibaly (ex-KRC Genk) en Victor Osimhen (ex-Charleroi).

Ook André-Frank Zambo Anguissa was een slachtoffer. De Italiaanse voetbalbond en de politie in Firenze stelden intussen een onderzoek in.

Koulibaly en Osimhen spraken zich op sociale media opnieuw uit tegen racisme. Koulibaly zei dat hij na de match tijdens de interviews werd uitgescholden voor “aap”. “Dit heeft niets met voetbal te maken. De personen die zo’n zaken zeggen, moeten geïdentificeerd worden en buiten de stadions gehouden worden: voor altijd”, schreef hij. Ook Osimhen liet duidelijk weten dit niet meer te willen meemaken. “Spreek met je kinderen, spreek met je ouders. Laat hen begrijpen hoe walgelijk het is om iemand te haten vanwege zijn huidskleur.”

Ook ploegmaat Dries Mertens, die zijn eerste minuten van het seizoen maakte, deelde op Instagram de oproep “alsjeblieft, neen tegen racisme”.

Joe Barone, de Amerikaanse CEO van Fiorentina, verontschuldigde zich al bij de spelers.