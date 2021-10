Zweedse Mohammed-cartoonist Lars Vilks omgekomen bij verkeersongeval

Lars Vilks, de Zweedse cartoonist die sinds 2007 onder bescherming leefde nadat hij de profeet Mohammed had afgebeeld als een hond, is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het zuiden van Zweden. Hij was 75 jaar. Ook twee agenten die hem moesten beschermen, lieten het leven.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag iets voor 15 uur op de E4 ter hoogte van de stad Markaryd toen de auto in botsing kwam met een vrachtwagen die in de tegengestelde richting reed. Beide voertuigen vlogen vervolgens in brand. Volgens de krant Expressen reed de personenwagen met hoge snelheid om een nog onbekende reden door een vangrail alvorens in aanrijding te komen met de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie. De man zal nog worden ondervraagd over de feiten.

Hoewel het onderzoek zich nog in een pril stadium bevindt, sluit de politie de hypothese van een kwaadwillige daad wel uit. “Dit wordt onderzocht zoals elk ander verkeersongeval”, aldus een woordvoerder van de plaatselijke politie. Op de vraag of er aanwijzingen zijn die wezen op iets anders dan een ongeval, antwoordde hij ontkennend. “Het onderzoek zou in een andere richting zijn gegaan als dat het geval was”, klonk het. Maandag volgt er nog een persconferentie over het ongeval.

Voor de publicatie van zijn Mohammed-cartoon was Vilks buiten Zweden grotendeels onbekend. In eigen land was hij al in opspraak gekomen door zonder toestemming een kunstwerk van drijfhout te maken in een natuurreservaat. Het leidde tot een lange juridische strijd, waarna Vilks uiteindelijk een boete moest betalen, maar ondertussen lokt zijn werk wel tienduizenden bezoekers per jaar.

Voortdurende politiebescherming

Zijn leven veranderde radicaal in 2007, toen hij de profeet Mohammed afbeeldde als een hond. Honden worden door conservatieve moslims gezien als onrein en de islamitische wet verbiedt elke afbeelding van de profeet. Terreurorganisatie Al-Qaeda plaatste een prijs (van ruim 85.000 euro) op zijn hoofd en de voorbije jaren werden er meermaals aanslagen op het leven van Vilks gedaan. In 2010 probeerden twee mannen zijn huis af te branden, in 2015 was hij het doelwit van een aanslag in Kopenhagen (tijdens een debat over vrije meningsuiting) en vorig jaar pleitte een Amerikaanse vrouw nog schuldig in een complot om hem te vermoorden. Sinds 2007 leefde Vilks onder bijna voortdurende politiebescherming.

© via REUTERS