Standbeeld van George Floyd gevandaliseerd door skateboarder

Een bronzen buste van George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die in mei 2020 om het leven kwam door politiegeweld, werd zondag in New York gevandaliseerd. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een man op een skateboard een pot met grijze verf op het beeld gooit en vervolgens wegvlucht.

De bronzen buste prijkt sinds vorige donderdag op Union Square in New York en maakt samen met twee andere beelden deel uit van de tentoonstelling ‘Seeinjustice’ van Confront Art. “Zondagochtend rond 10 uur werd het beeld beklad met grijze verf”, aldus Frances Sammon van de New Yorkse politie. “Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een man eerst iets door elkaar mengt en terwijl hij verder gaat op zijn skateboard een pot verf over het beeld gooit.”

Er werd meteen werk gemaakt van een schoonmaakactie. “Onze mensen waren uren bezig met de hand en met tandenborstels om de verf te verwijderen”, zo luidt het bij Confront Art.

