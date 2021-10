Levante zorgt voor eerste trainersontslag in Spanje met vertrek van Paco Lopez

Paco Lopez is niet langer trainer van Levante. De 54-jarige Spanjaard werd zondagavond de laan uitgestuurd na het 1-0 verlies een dag eerder bij Mallorca.

Na acht speeldagen staat het team uit Valencia met 4 punten op de achttiende plaats in La Liga.

Lopez is de eerste trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Spaanse hoogste klasse. Hij was er hoofdcoach sinds maart 2018. Daarvoor trainde hij de B-ploeg.