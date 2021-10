Casper Ruud wint nu ook ATP-toernooi van San Diego en tekent met vijfde seizoenstitel voor primeur

Voor de 22-jarige Ruud is het de zesde titel uit zijn carrière, de vijfde dit seizoen. Niemand won in 2021 meer toernooien. De teller van Novak Djokovic, Daniil Medvedev en Alexander Zverev staat op drie.

Ruud won in juli drie graveltoernooien in drie weken, in het Zweedse Bastad, het Zwitserse Gstaad en het Oostenrijkse Kitzbühel. In mei was hij ook al de beste op het gravel in het Zwitserse Genève. Ruud opende zijn erelijst in februari 2020 op het gravel in het Argentijnse Buenos Aires. In San Diego pakte hij zijn eerste titel op hardcourt.

Cameron Norrie (26) blijft voorlopig steken op een toernooizege. Hij zegevierde in juli op hardcourt in het Mexicaanse Los Cabos. De Brit verloor zondag al zijn vijfde ATP-finale.