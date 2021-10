Klokkenluidster Facebook treedt uit de schaduw

De recente reeks onthullingen rond de sociaalnetwerksite Facebook is grotendeels te danken aan een ex-werknemer. Klokkenluidster en voormalig productmanager bij Facebook Frances Haugen trad zondag uit de schaduw in onder meer het Amerikaanse tv-programma ‘60 minutes’. Dinsdag moet ze vragen beantwoorden in het Amerikaanse Congres.

De 37-jarige Haugen verklaarde aan The Wall Street journal dat ze gefrustreerd was omdat Facebook niet voldoende open was over het feit dat het sociale netwerk schade kon aanrichten. Een deel van haar werk bij Facebook, dat ze in mei na ongeveer twee jaar achter zich liet, was het bestrijden van inmenging in verkiezingen. Ze had echter naar eigen zeggen al snel het gevoel dat haar team te weinig middelen kreeg om een verschil te maken. Ook vond ze dat Facebook vooral bleef focussen op groei, terwijl het bedrijf zich wel degelijk bewust was van de negatieve impact van het platform op de gebruikers.

Instagram

Van de artikelreeks in de Amerikaanse krant van de afgelopen weken bleef vooral het artikel over interne onderzoeken naar de invloed van Instagram op jonge gebruikers erg plakken. In een rapport van Facebook-onderzoekers staat onder meer dat Instagram bij veel tieners - vooral meisjes - de ontevredenheid over hun eigen lichaam doet toenemen, wat op zijn beurt weer gevolgen heeft voor hun geestelijke gezondheid.

Facebook wees er na het rapport op dat Instagram nuttig is gebleken voor tieners met andere problemen. Tegelijk stak het online netwerk wel plannen voor een Instagram-versie voor tien- tot twaalfjarigen in de ijskast. Momenteel mogen alleen kinderen van dertien jaar en ouder officieel Instagram gebruiken. Vele jongeren geven echter een valse geboortedatum op bij hun inschrijving.

Een woordvoerder van Facebook zei zondag na de uitspraken van Haugen dat het sociale netwerk elke dag probeert om een evenwicht te vinden tussen het recht van miljarden mensen op vrije meningsuiting en een veilige omgeving voor gebruikers.

Haugen heeft bij de Amerikaanse autoriteiten officieel bescherming aangevraagd als klokkenluidster - een term waarmee wordt verwezen naar werknemers die misstanden aan de kaak willen stellen door informatie te delen.