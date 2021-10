Ontsnapte VS nipt aan staatsgreep? “Zou je het niet cool vinden zo veel macht te hebben?”

Bob Woodward, sterreporter voor de Washington Post die in de jaren zeventig berichtte over het Watergate-schandaal, heeft zopas samen met zijn collega Robert Costa een nieuw boek uitgebracht over het presidentschap van Donald Trump (2017-2021). Peril is het derde deel van een trilogie.

Het beschrijft de roerige nadagen van president Donald Trump, zijn optreden tijdens de coronapandemie, de verkiezing in 2020 en de moeilijke machtsoverdracht in januari 2021, waarbij aanhangers van Trump het Capitool bestormden. De belangrijkste nieuwe claim in deze reconstructie is dat de VS tijdens die laatste verkiezingscampagne gevaarlijk dicht bij een staatsgreep kwam. “Dit was de gevaarlijkste machtsoverdracht in de moderne geschiedenis van de VS”, aldus Woodward.

Toen bleek dat Trump de verkiezingen had verloren, kwam zijn campagneteam al heel snel met totaal uit de lucht gegrepen claims over verkiezingsfraude. Al snel begon Trump ook Pence onder druk te zetten om de uitslag niet officieel te ratificeren.

Pence zou volgens Woodward die optie heel lang in beraad gehouden hebben, en er zelfs een reeks advocaten over geraadpleegd hebben. Hij belde ook naar een voormalige vicepresident, Dan Quayle. Die moest hem actief overtuigen om niet naar Trump te luisteren. Pence certificeerde uiteindelijk de overwinning van Joe Biden, maar werd daarvoor door Trump uitgescholden voor lafbek en door Trumps supporters voor verrader.

(gina)