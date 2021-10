De clash tussen Liverpool en Manchester City was een topper op hoog niveau. City domineerde de eerste helft, Liverpool nam de tweede voor z’n rekening. In de knotsgekke tweede helft kwam Liverpool tweemaal op voorsprong, maar City kwam telkens terug. Kevin De Bruyne (30) zat niet goed in de wedstrijd, maar droeg met zijn eerste competitiedoelpunt bij tot de 2-2.