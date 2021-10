AC Milan kan Atalanta nog net afhouden en wordt opnieuw tweede in Serie A

Stefano Pioli liet Olivier Giroud opnieuw aan de kant staan en koos voor het trio Saelemaekers-Diaz-Rafael Leao om Ante Rebic te ondersteunen. In de verdediging stonden Simon Kjaer en Davide Calabria, die na 28 seconden de score opende (0-1), weer in de basisopstelling. Milan verdubbelde de voorsprong via Sandro Tonali, die profiteerde van een fout van Remo Freuler (43., 0-2). De coach van Atalanta bracht een aantal wijzigingen aan in het begin van de tweede helft, maar dat weerhield de Rossoneri er niet van om de score uit te diepen via Rafael Leao (76., 0-3). De ploeg uit Bergamo bleef hopen op een punt, maar moest wachten tot Duvan Zapata (86., 1-3 pen.) en Mario Pasalic (90.+2, 2-3) de achterstand verkleinden.