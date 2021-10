Italië en Spanje moeten door blessures aan selectie sleutelen

De rechtervleugelverdediger van AC Milan, Davide Calabria, is door de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini opgeroepen om de geblesseerde Atalanta-verdediger Rafael Toloi te vervangen in de 23-koppige selectie voor de Final Four van de Nations League.

De Italiaanse voetbalbond heeft bevestigd dat Toloi niet beschikbaar is wegens een spierprobleem. Hij moest forfait geven voor de wedstrijd van vandaag/zondag tegen Milan op de zevende speeldag van de Serie A.

Roberto Mancini, die Lazio-spits Ciro Immobile (dijbeen) al verstek zag laten gaan met een blessure en hem verving door Juventus-aanvaller Moise Kean, zou het ook nog zonder Atalanta middenvelder Matteo Pessina moeten kunnen stellen, die zondagavond geblesseerd raakte.

Italië, de gastheer van de Final Four in de Nations League, staat woensdag in de halve finale in Milaan tegenover Spanje. Eerder op zondag kondigde La Roja het forfait van Brais Mendez aan, die werd vervangen door Barcelona-middenvelder Sergi Roberto. De rechtervleugelspeler van Celta Vigo heeft zondag in de La Liga-wedstrijd tegen Elche een enkelblessure opgelopen. Mendez was zelf opgeroepen door coach Luis Enrique om Pedri te vervangen, die vrijdag een blessure in zijn linkerdijbeen opliep. Dit is de derde wijziging van bondscoach Luis Enrique, die zondag al de vervanging van Marcos Llorente door Bryan Gil aankondigde.

De andere halve finale vindt donderdag in Turijn plaats tussen Frankrijk en België. De kleine finale en finale vinden op zondag plaats.