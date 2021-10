Portugal kroont zich voor allereerste keer tot wereldkampioen futsal

Portugal is voor de eerste keer in zijn geschiedenis wereldkampioen futsal geworden. Zondag in het Litouwse Kaunas versloeg de Seleção das Quinas regerend wereldkampioen Argentinië met 2-1.

Nadat Portugal er twee keer niet in was geslaagd de halve finales te bereiken, in 2000 en 2016, speelde het nu voor het eerst de finale. Dankzij twee treffers van Pany kregen de Portugezen, Europees kampioen in 2018, de overhand op Argentinië, dat scoorde via Angel Claudino.

Brazilië, vijfvoudig winnaar van het WK (1989, 1992, 1996, 2008, 2012), pakte de derde plaats met een 4-2 overwinning tegen Kazachstan in de kleine finale.

De 10e editie van de wereldbeker Futsal wordt van 6 september tot en met 6 oktober 2024 gehouden in een nog te bepalen land.