Dimitri Van den Bergh mist vier matchdarts en wordt op World Grand Prix meteen uitgeschakeld door Ryan Searle

Dimitri Van den Bergh zal de World Grand Prix in het darts dit jaar niet winnen. Onze landgenoot moest in een zeer spannende partij de duimen leggen voor de Engelsman Ryan Searle. Van den Bergh liet in de allesbeslissende leg vier matchdarts liggen en ligt er dus in de eerste ronde van het toernooi al meteen uit.

De World Grand Prix is binnen het dartscircuit een bijzonder toernooi, omdat de score van de spelers in een leg pas begint te lopen zodra ze een double hebben gegooid. Dimitri Van den Bergh (PDC-5) kon bij zijn vorige twee deelnames nooit verder komen dan de tweede ronde. Derde keer, goede keer? Met Ryan Searle (PDC-30) - bijgenaamd Heavy Metal - kreeg hij op papier alvast een haalbare kaart in zijn eerste wedstrijd.

Dat de 33-jarige Engelsman zich niet zomaar zou laten inpakken, bleek al snel. Van den Bergh en Searle hielden elkaar perfect in evenwicht in de eerste set, maar in de beslissende leg sloeg Searle genadeloos toe. Met een geweldige checkout van 150 brak hij en haalde hij meteen de openingsset binnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van den Bergh reageerde als door een wesp gestoken. In de tweede set brak hij onmiddellijk, maar tijdens de tweede leg liet hij vervolgens een kans liggen om op 2-0 te komen. Searle profiteerde en brak terug. Daarna was het woord weer aan Dancing Dimi: hij brak opnieuw en maakte er vervolgens vlotjes 3-1 van, waardoor de setstand op 1-1 kwam te staan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een allesbeslissende derde set was dus nodig om de winnaar te bepalen. Daarin haalden Van den Bergh en Searle elk eerst hun eigen leg binnen, maar daarna liep het mis voor onze landgenoot. Searle benutte een mindere beurt van Van den Bergh en brak, waardoor de stand op 2-1 kwam te staan. Van den Bergh moest dus meteen breken en daarna ook zijn eigen leg winnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Searle leek het binnen te zijn toen hij twee matchdarts kreeg op double 20, maar Heavy Metal liet de kans liggen. Van den Bergh profiteerde en maakte er 2-2 van. In de beslissende leg werd het vervolgens razend spannend: beide heren misten één matchdart. Van den Bergh kreeg vervolgens drie matchdarts op double 16, maar miste ze allemaal. Searle nam het cadeautje dankbaar aan en schakelde onze landgenoot uit.