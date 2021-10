Herman Brusselmans jaagt Nederlandse schrijfsters de zaal uit

Tijdens de Literaire Marathon in Rotterdam, afgelopen weekend, is Herman Brusselmans erin geslaagd twee Nederlandse schrijfsters de zaal uit te jagen.

Een literair feest moest het worden, met voordrachten van driehonderd bekende schrijvers en aanstormende talenten. Herman Brusselmans gaf een lezing over James Bond en wie de opvolger zou moeten worden van Daniel Craig, die nu de hoofdrol speelt. Waarom geen zwarte, lesbische actrice, die ook nog eens obees is, opperde hij. Toen de schrijver vervolgens het n-woord gebruikte, verlieten de Nederlandse schrijfsters Bregje Hofstede en Alma Mathijsen boos de zaal.

“Ze noemden me een misogyne racist. Vooral de zin My name is Bond, nigga motherfucker James Bond joeg hen de gordijnen in. De humor ging totaal aan hen voorbij. Losers.” Toen Hofstede moest optreden zei ze dat alleen te doen als de organisatie afstand zou doen van Brusselmans’ uitspraken. Waarom hij zelf vertrok. “Ik moest sowieso weg, omdat mijn hond alleen thuis was.” (cdh)