Marc Marquez wint GP van de Amerika’s voor Fabio Quartararo

De Spanjaard Marc Marquez heeft zijn tweede overwinning van dit seizoen behaald in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse was oppermachtig in de Grote Prijs van de Amerika’s. Marquez nam vanaf de derde startplek direct de leiding en reed op de voorheen van hem bekende dominante wijze naar de winst. De Spanjaard was van 2013 tot en met 2018 al zes keer op rij de beste in Austin (Texas).

De Fransman Fabio Quartararo kwam als tweede over de finish en vergrootte zijn voorsprong op Francesco Bagnaia in het WK-klassement. Met nog drie grands prix te gaan, heeft Quartararo (Yamaha) 52 punten voorsprong op de Italiaan. Bagnaia startte op het Circuit of the Americas van poleposition, maar eindigde de race als derde. De Ducati-coureur had de laatste twee races, in Aragón en San Marino, vanaf pole gewonnen.

Marquez miste het vorige seizoen in de MotoGP vanwege een gecompliceerde armbreuk. De 28-jarige Spanjaard maakte in april zijn rentree. De Honda-coureur maakt een wisselvallig seizoen door. Marquez zegevierde afgelopen zomer wel op de Sachsenring in Duitsland. Hij speelt geen rol van betekenis in de strijd om de wereldtitel.