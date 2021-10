Garbiñe Muguruza steekt eindzege op zak in Chicago

Muguruza versloeg zondag in de finale de Tunesische Ons Jabeur (WTA 16) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Beide finalistes profiteerden zaterdag van een forfait en opgave van hun tegenstandsters in de halve finales. Muguruza, het tweede reekshoofd, moest tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 41), die verstek voor aanvang van de halve finales liet gaan, niet aan de bak. Jabeur keek de Kazachse Elena Rybakina (WTA 17) in de ogen. De Tunesische won de eerste set met 6-4 en stond in de tweede met 3-2 voor, toen Rybakina de strijd staakte.

De 27-jarige Muguruza heeft nu negen WTA-titels op haar palmares staan, waarvan ze een eerder dit jaar won in Dubai. De 27-jarige Jabeur mikte op haar tweede WTA-titel, na haar triomf dit jaar in Birmingham.