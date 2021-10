Van Niels Destadsbader tot Flo Windey: dit zijn de kandidaten van ‘De slimste Mens’

Acid (Nathan Vandergunst)

Vlogger, 22 jaar

“Ik ben zelf niet meteen thuis in de wereld van Youtube, maar hij is geweldig populair. Ik hoop alleen dat ik hem versta, want zijn dialect heb ik toch nog niet volledig onder de knie.”

Alexander Hendrickx

Hockeyspeler, 28 jaar

“Straf, wat hij en de Red Lions deden op de Olympische Spelen. De eerste mannelijke gouden medaillewinnaar in de studio, benieuwd of hij even goed zal scoren op quizgebied.”

Anne-Laure Vandeputte

Actrice, 28 jaar

“U kent haar uit De bende van Jan de Lichte en Red light. Actrices maken doorgaans een goeie beurt in de quiz, en dat zal bij haar niet anders zijn.”

Anthony Nti

Filmregisseur, 29 jaar

“Er zitten dit jaar best wat filmregisseurs in het programma, wat me erg tevreden stemt. Anthony is bovendien een erg straffe regisseur. Ik vond het zonde dat zijn kortfilm Da Yie geen Oscarnominatie in de wacht wist te slepen.”

Arjen Lubach

Cabaretier & presentator, 41 jaar

“In Nederland een tv-gigant dankzij zijn satirisch programma Zondag met Lubach. Hij heeft de Nederlandse editie van de quiz al eens gewonnen. Dat noemt men dan een goeie voorbereiding.”

Cesar Casier

Model, 33 jaar

“Een man van de wereld, die ook al flink wat van de wereld gezien heeft. Hij heeft in New York en Sydney gewoond. Erg benieuwd wat dat gaat geven.”

Daphne Wellens

Actrice, 33 jaar

“Nog een regisseur, want ze werkt aan een kortfilm. Ze is al een tijdje actief als actrice, maar schreef ook zelf mee aan de opmerkelijke serie F*** you very, very much.”

Dena Vahdani

Comedian, 30 jaar

“Deze comedian met Iraanse roots is vooral bekend in Brussel en Wallonië. Dit zou wel eens haar doorbraak in Vlaanderen kunnen betekenen.”

Dorian Liveyns

Acteur, 28 jaar

“James Cooke zal in de jury zitten wanneer Dorian zijn intrede maakt, denk ik. Ze zijn namelijk getrouwd. Ik denk dat James zenuwachtiger is dan zijn echtgenoot.”

Dorianne Aussems

Radiopresentator, 28 jaar

“Naast een mooie naam heeft ze ook een mooie stem. Die was te horen tijdens de marathonradio op MNM, maar ze was afgelopen zomer ook in het Eén-programma Van hier tot in Tokio te zien.”

Eddy Planckaert

Ex-wielrenner, 63 jaar

“Wie kent er Eddy Planckaert nu niet? Een zelfverklaarde superfan van De slimste mens, die alle afleveringen gezien heeft. Toch heeft hij wat zenuwen om deel te nemen. Nochtans weet hij exact hoe het allemaal in zijn werk gaat, in 2007 deed hij al eens mee.”

Egbert Lachaert

Partijvoorzitter Open VLD, 44 jaar

“Zijn woordvoerder zei me dat ik zeker niet mocht vergeten zeggen dat Egbert op zoek is naar een partner. Bij deze. Maar hij is ook een straffe quizzer.”

Esther Nwanu

Radiopresentator, 23 jaar

“Ook zij was te horen tijdens de marathonradio op MNM We delen bovendien een passie: luidkeels meezingen met hiphopbeats.”

Flo Windey

Influencer, 26 jaar

“Zowel op de radio als op televisie maakte ze indruk met de onomwonden manier waarover ze over gevoelige thema’s zoals seks praat. Ik zal haar vragen stellen, maar ik hoop vooral dat zij mij geen vragen stelt.”

Geert Meyfroidt

Kliniekhoofd UZ Leuven, 49 jaar

“Een professor, een intensivist en specialist in neuro-intensieve wetenschappen. Geert een intelligent man noemen zou een understatement zijn.”

Gloria Monserez

Ketnetwrapster, 20 jaar

“Ze presenteert bij Studio Brussel, is ambassadrice van de Warmste Week, wrapt bij Ketnet, acteert, zingt… en ze doet dat ook allemaal goed. Benieuwd naar haar quiztalenten.”

Heidi De Pauw

CEO Child Focus, 49 jaar

“Al bijna tien jaar is ze algemeen directeur bij Child Focus. Een bijzonder goedlachse dame met een groot hart voor jongeren en, zo heb ik me laten vertellen, ook voor James Cooke.”

Jan Verheyen

Filmregisseur, 58 jaar

“Eigenlijk zou hij vorig jaar meedoen, maar dat ging op het laatste nippertje niet door. Tijd voor revanche, dus. Want als Jan ergens aan meedoet, wil hij winnen. Hij is een goeie quizzer en zal zich goed voorbereiden.”

Jaouad Alloul

Kunstenaar, 35 jaar

“Hij is theatermaker, maakt muziek, maakt podcasts. Spreekbuis voor de LGBTQ-gemeenschap. Een sociaal bewogen, indrukwekkende verschijning die over een indrukwekkende kennis beschikt.”

Jean-Marc Mwema

Basketbalspeler, 31 jaar

“Na een korte periode bij Oostende is hij nu teruggekeerd naar de Antwerp Giants, mijn favoriete basketbalclub. Maar wees gerust: van favoritisme is er bij De slimste mens geen sprake.”

Jeroen Perceval

Acteur, 43 jaar

“Net als Jan Verheyen zou hij oorspronkelijk vorig jaar al zijn opwachting maken. Ik vond hem fantastisch acteren in Rundskop en D’ardennen.”

Joachim Coens

Partijvoorzitter CD&V, 59 jaar

“Buiten het feit dat hij voorzitter van CD&V is, associeerde ik hem vooral met die lange geruite jas die hij altijd draagt. Maar tijdens ons gesprek op zijn kabinet bleek hij niet alleen een sympathieke vent, maar ook een sterke quizzer.”

Klaasje Meijer

Zangeres (voormalig K3-lid), 26 jaar

“Tot grote spijt van de fans en hun papa’s verliet ze begin dit jaar K3. Eén positief aspect dat verhaal? Er kwam een gaatje in haar agenda vrij om aan De slimste mens deel te nemen.”

Laura Tesoro

Zangeres, 26 jaar

“Nog maar 26 jaar en ze heeft al op het podium van Eurosong gestaan, een album uitgebracht en aan diverse programma’s meegewerkt. Het werd dus hoog tijd dat ze ook in De slimste mens langskwam.”

Lisbeth Imbo

Presentatrice De zevende dag, 45 jaar

“Een journaliste, en wat voor één. Ze presenteert De zevende dag, heeft vroeger Terzake gepresenteerd. Een potentiële winnares? Dat denk ik wel.”

Marcelo Ballardin

Topchef, 39 jaar

“Hij heeft een Michelinster op zak, dus het moet niet gezegd worden dat hij fantastisch kan koken. Maar hij kickt voornamelijk op uitdagingen, én van winnen.”

MEROL (Merel Baldé)

Zangeres, 30 jaar

“Hou je bek en...de rest van het liedje durf ik niet uitspreken. Een zangeres die taboes wil slopen, maar ook eentje met bakken verstand en présence.”

Niels Destadsbader

Zanger, 33 jaar

“Een opkomend talent, daar gaan we later nog van horen. Nee, serieus: ik denk dat we hem tien jaar geleden voor het eerst vroegen. Nu is het eindelijk gelukt. En volgens mij is hij het type dat niet deelneemt aan wedstrijden die hij niet kan winnen.”

Sandra Bekkari

Voedingscoach en auteur, 48 jaar

“Zowel haar kookboeken als haar kookdemonstraties lokten volle zalen. Ze weet dus heel wat van voeding af, maar ze heeft ook aan haar algemene kennis gesleuteld. Ze is zich al zeven maanden lang aan het voorbereiden.”

Sarah Mouhamou

Ketnetwrapster, 26 jaar

“Ze wrapt, acteert en zingt. Ze heeft bovendien een eigen knutselprogramma. We gaan het sowieso even hebben over haar garnaalkrokettenverslaving, een verslaving die we trouwens delen.”

Steven Van Gucht

Viroloog, 45 jaar

“Ik heb het te druk, was het antwoord dat ik verwachtte te krijgen. Maar Steven bleek heel blij te zijn met de vraag. Ik denk dat die man ook wel eens in een programma wil zitten waar er al eens gelachen mag worden. En ook quizzen kan hij goed.”

Tine Embrechts

Actrice, 46 jaar

“Ze draait al lang mee als actrice, maar wijst De slimste mens al tien jaar - soms een paar dagen voor opname - af. De zenuwen zijn dus hooggespannen, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Tom Vermeir

Acteur, 45 jaar

“U zag hem dit jaar in Beau séjour, maar hij speelde ook mee in de film Belgica. Opvallend is dat hij pas tien jaar geleden overtuigd voor een carrière als acteur koos. Een oprecht coole gast, heel rock-’n-roll.“

WIAM

Influencer, 29

“Een waar Instagramfenomeen, meer dan 11.000 volgers. Nee, WIAM is niet haar echte naam. Die blijft een mysterie, want ik ken die tot op vandaag niet. Dat vind ik al interessant.”