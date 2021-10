Dries Mertens maakt comeback en ziet Napoli voor de zevende keer op rij winnen

Napoli blijft de zeges aan elkaar rijgen in de nieuwe voetbaljaargang van de Serie A. Ook een bezoek aan Fiorentina op speeldag 7 resulteerde zondagavond in een overwinning (1-2), de zevende op een rij.

Fiorentina bracht de Napolitanen wel even aan het twijfelen door toedoen van Lucas Martinez Quarta (28.). Tien minuten later mocht Lorenzo Insigne aanleggen van op elfmeter om de bordjes in evenwicht te hangen. Hij faalde, maar Hirving Lozano (39.) was alert in de nabeurt.

Na vijf minuten in de tweede helft besliste Amir Rrahmani de partij met de 1-2. Daarnaast viel er nog een opsteker te noteren: Dries Mertens viel in in minuut 84 en pikte daarmee zijn eerste minuten mee na drie maanden blessureleed.

Op hetzelfde moment maakten ook Roma en Empoli hun opwachting. Roma triomfeerde in de Italiaanse hoofdstad met 2-0 met een goal van Lorenzo Pellegrini drie minuten voor en een doelpunt van Henrikh Mkhitaryan drie minuten na rust.

Napoli is de fiere leider met een perfect rapport van 21 op 21. Eerste achtervolger en regerend titelhouder Inter Milaan volgt op vier punten. Stadsgenoot AC, met Alexis Saelemaekers, kan evenwel nog inlopen tot twee punten, als het zondagavond gaat winnen bij Atalanta (20u45).