Engelsman Willett pakt eindzege Alfred Dunhill Links Championship , Colsaerts finisht als 27e en Thomas Pieters als 39e

Met een slotronde van 71 slagen is Nicolas Colsaerts op een gedeelde 27e plaats geëindigd en de beste landgenoot geworden op het Alfred Dunhill Links Championship golftoernooi (European Tour/5 miljoen dollar), dat plaatsvond op de St. Andrews Old Course, de Kingsbarns en Carnoustie golfbanen in het Schotse St. Andrews.