Facebook ontkent te hebben bijgedragen aan bestorming Capitool op 6 januari

Facebook heeft zondag afstand genomen van de “belachelijke” beschuldigingen dat het platform zou hebben bijgedragen aan de gebeurtenissen die hebben geleid tot de gewelddadige aanval op het Amerikaanse Capitool op 6 januari. De uitspraak komt er in de aanloop naar de uitzending van een interview met een klokkenluider, die het naar verwachting over de kwestie zal hebben.

De vicevoorzitter van de groep, Nick Clegg, ontkende in een interview op CNN ook dat sociale netwerken “giftig” zouden kunnen zijn voor tieners, in tegenstelling tot onlangs uitgelekte interne studies.

De verantwoordelijkheid voor de aanval op de zetel van het Congres ligt volgens Clegg bij “de mensen die de gewelddaden hebben gepleegd en degenen die het hebben aangemoedigd, onder wie president (Donald) Trump”.

Zijn uitspraken komen enkele uren voor de uitzending van een interview met een klokkenluider in het CBS-programma “60 Minutes”. Daarin zou Facebook er volgens de New York Times van worden beschuldigd de voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 ingestelde beveiligingen te vroeg te hebben versoepeld, en zo de escalatie naar de aanval van 6 januari mogelijk te hebben gemaakt.

Volgens de krant heeft Clegg vrijdag ook een interne memo verspreid in een poging om de controverse te bezweren door de “misleidende” aantijgingen te veroordelen.

“Het is te gemakkelijk om een technologische verklaring te zoeken voor de politieke polarisatie in de Verenigde Staten”, zei hij ook nog. “Facebook moet wel proberen te begrijpen hoe het bijdraagt aan negatieve en extreme inhoud, haatzaaiende taal en desinformatie.”

De socialenetwerkgigant is in opspraak gekomen sinds de publicatie in september van een reeks onderzoeken door de Wall Street Journal (WSJ) op basis van documenten die zijn verstrekt door de klokkenluider. Diens identiteit is nog niet bekendgemaakt.