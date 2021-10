Ex-teambaas: “Max Verstappen gaat dezelfde richting uit als Ayrton Senna”

Franz Tost was in 2015 bij Toro Rosso de teambaas toen Verstappen in de Formule 1 debuteerde. Tost heeft al meermaals de loftrompet afgestoken over Verstappen en doet dat dit seizoen opnieuw. Volgens de AlphaTauri-teambaas heeft Verstappen dit seizoen bewezen dat niets hem nog uit balans kan brengen.

“Wat hij deed tijdens zijn thuisrace in Zandvoort was geweldig,” vertelt Tost eerder deze week tegenover ‘F1-Insider’. ”Als je zo voor een dolgedraaid thuispubliek tijdens je thuisrace kan domineren, met al die druk en verwachtingen, dan moet je niets of niemand meer vrezen.”

“Daarvan was ik enorm onder de indruk. Ik zou enorm blij zijn indien Max uiteindelijk de titel zou winnen.”

“Max kan niet uit balans gebracht worden. Hij focust zich van race tot race. Hij wil iedere race winnen. Als er een aanrijding kan vermeden worden dan zal hij dat doen. Indien dat niet zo is dan niet, zo simpel is het!”

“Er zullen nog opwindende racetaferelen volgen,” blikt Tost vooruit op de rest van de carrière van Max Verstappen, een carrière die volgens Tost dezelfde richting zal uitgaan als die van Ayrton Senna.

“Ik denk dat hij waarschijnlijk dezelfde richting als Ayrton Senna zal uitgaan op het vlak van de bereidheid tot het nemen van risico‘s en de absolute wil om te winnen.”

(F1journaal.be)