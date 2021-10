Geweldige beelden: papa Noël kijkt vanop cross in Gieten toe hoe Florian Vermeersch bijna Parijs-Roubaix wint

Florian Vermeersch zal zondag heel wat Belgische wielerharten veroverd hebben met zijn tweede plek in Parijs-Roubaix, maar niemand zal trotser op hem geweest zijn dan papa Noël. Die is mechanieker bij Alpecin-Fenix en was in die hoedanigheid aanwezig op de Superprestigecross in Gieten. Noël keek er samen met onder meer wereldkampioene Lucinda Brand toe hoe zijn 22-jarige zoon net naast de zege greep.