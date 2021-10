In de achtervolgende groep kon alleen Achel (5-1 tegen Mechelen a/d Maas) profiteren van het gelijkspel in de topper tussen Schoonbeek-Beverst en Bree-Beek. Want Alken (draw bij Herkol) en Bregel (verlies tegen Torpedo) leden puntenverlies. Let wel: Alken heeft een match minder gespeeld en kan mee op kop komen. Eksel wordt alleen vierde na zege tegen Zepperen-Brustem.