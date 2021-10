Het gebeurt niet zo vaak dat Limburgers de Ster van Zuid-Limburg voor juniores domineren. Dit jaar deden twee van onze vaandeldragers dat wel. Zaterdag won Senne Thonnon de proloog in Rutten om in de namiddagrit zijn gele leiderstrui met succes te verdedigen. Zondag pakte Riemstenaar Jonathan Vervenne dat gele kleinood definitief over.