Heusden-Zolder

Op 4 september vorig jaar opende Patrick Breugelmans gastrobar Desiderata in Zolder, een eerbetoon aan zijn overleden dochter Désirée. Een jaar later sluiten de deuren alweer, na een moeilijk coronajaar. “Als ik op voorhand had geweten dat het zo hard was, was ik er nooit aan begonnen”, zucht Breugelmans.