3-1 - drie goals van Nijs,- op een kleine tien minuten van het einde. Dan denk je: Schoonbeek-Beverst heeft de schaapjes op het droge. Maar niet dus, want in een zinderend slot zette Paredis eerst een strafschop om en nadien maakte de Breese centrumspits nog gelijk ook. Uiteindelijk ontstond er zo wel gerechtigheid, want een beter voetballend Bree-Beek verdiende deze topper zeker niet te verliezen.