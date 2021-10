Sensatie in Duitsland: Eintracht Frankfurt smeert Bayern München verlies in eigen huis aan

Eintracht Frankfurt heeft Bayern München zondag op de zevende speeldag in de Bundesliga een sensationeel competitieverlies in eigen huis aangesmeerd. Het boog een 1-0 achterstand nog om in 1-2 winst.

Leon Goretzka (29.) leek Bayern op weg te zetten naar een zorgeloze avond, maar niets was minder waar. Amper drie minuten later kopte Martin Hinteregger (32.) de gelijkmaker tegen de touwen. Diep in de tweede helft trok Filip Kostic (83.) zelfs de zege over de streep voor Frankfurt, dat afgelopen donderdag met 0-1 won bij Antwerp in de Europa League. De Serviër maakte op die manier een einde aan de indrukwekkende Beierse hegemonie in de Allianz Arena die bijna twee jaar duurde. Leverkusen nam er als laatste drie punten mee eind november 2019 (1-2).

Het is tevens de eerste nederlaag in een officiële wedstrijd voor Julian Nagelsmann bij Bayern. De Duitse landskampioen blijft desondanks op kop van het klassement met 16 op 21, voor Dortmund en Freiburg (15 ptn.).