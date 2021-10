Quinten Hermans tweede in Nederlandse blubber, Toon Aerts wint in Gieten

Toon Aerts heeft net zoals vorig jaar in Gieten de eerste Superprestigecross van het seizoen gewonnen. Voor de 27-jarige Kempenaar was het de eerste zege van het seizoen. Hij haalde het na een mooi duel in de Nederlandse modder van Quinten Hermans.

Net als in Noord-Frankrijk had het ook in Noord-Nederland dit weekend hard geregend en dus kregen de crossers in Gieten ook hun portie slijk voor de kiezen. Joris Nieuwenhuis was het beste weg, maar werd al gauw voorbijgestoken door Toon Aerts en Quinten Hermans. Eli Iserbyt zat aanvankelijk ook mee vooraan, maar de Europees kampioen moest op het zware modderparcours zijn twee rivalen al in de tweede ronde laten rijden en zou nooit meespelen in de strijd om de zege. Dat werd een mooi duel tussen krachtpatsers Aerts en Hermans. Twee ronden van het eind plaatste Aerts een beslissende versnelling in de materiaalpost. Aan de streep hield de voormalige Belgische kampioen 22 seconden over op Hermans. Iserbyt werd derde. Het veldritpeloton verhuist volgende week naar de Verenigde Staten, waar drie wereldbekers op het programma staan.

Meteen raak in eerste klassementscross

Onder een dikke modderlaag was een grote glimlach zichtbaar bij Toon Aerts. “Drie weken geleden in Lokeren was ik echt héél slecht (zevende, nvdr.). Ik heb dan wel gezegd dat ik niet ging panikeren, maar stiekem panikeer je dan toch. Maar ik had met mijn coach een plan uitgewerkt om goed te zijn in de eerste klassementscross - want het seizoen is lang - en ik ben dus goed in de eerste klassementscross. Het is héél leuk om er te staan.”

De bandenkeuze bleek cruciaal in Gieten. Quinten Hermans reed op Griffo’s, Aerts op Rhino’s. “Ik had in begin van de race niet door dat Quinten op Griffo’s reed, tot mijn pa in de materiaalpost plots Griffo’s naar mij riep. Ik dacht dat hij Griffo’s op mijn fiets had gelegd en heb hem uitgescholden, maar even later viel mijn frank. Vervolgens heb ik in de slijkerige zones geprobeerd om mijn materiaalkeuze uit te spelen. In de materiaalzone heb ik eens goed doorgetrokken op kop en zag dat het gat meteen héél groot was. Ik pakte snel twintig seconden en vanaf dat moment was het zaak om geen fouten meer te maken. Ik heb er van genoten.”

TOP VIJF

1. Toon Aerts

2. Quinten Hermans

3. Eli Iserbyt

4. Laurens Sweeck

5. Lars Van der Haar

Wereldkampioene Brand schiet meteen raak

Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand (Baloise Trek Lions). De 32-jarige Nederlandse wereldkampioene haalde het na een solo die ze opzette net voor het ingaan van de slotronde. Haar landgenote Denise Betsema werd tweede voor Annemarie Worst. De top-zeven bestond uit allemaal Nederlandse vrouwen. Sanne Cant, zaterdag winnares van de Berencross in Meulebeke, werd achtste (lees meer).