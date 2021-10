Kevin De Bruyne redt puntje voor Manchester City in knotsgekke tweede helft tegen Liverpool

Liverpool en Manchester City hebben na een spectaculaire tweede helft de punten gedeeld. Liverpool kwam in de topper tot tweemaal toe op voorsprong, maar Manchester City kwam telkens weer op gelijke hoogte. De tweede keer was het Kevin De Bruyne die daarvoor zorgde met zijn eerste goal van het seizoen - een fraai afstandsschot dat afweek op Joël Matip. De match eindigde op 2-2.

In de eerste helft op Anfield was het grootste gevaar van de bezoekers gekomen. De jonge Phil Foden kreeg meermaals een goede kans om te scoren, maar bij de rust stond het nog steeds 0-0. In de tweede helft was het voor Liverpool wél raak: na een uur spelen bood Salah de openingstreffer op een dienblaadje aan bij Mané, die de 1-0 scoorde.

Lang konden The Reds niet van die voorsprong genieten, want tien minuten later was Foden bij een nieuwe poging vanuit een lastige hoek wél trefzeker: 1-1.

Alles was dus te herdoen voor Liverpool. Gelukkig voor de thuisploeg is er nog altijd Mo Salah in zulke gevallen. De Egyptenaar toverde met nog een kwartier te gaan een schitterende dribbel uit de voeten en werkte vervolgens ook nog piekfijn af. Een goal om in te kaderen, Liverpool weer op voorsprong: 2-1.

Helaas voor de thuisfans liep er ook aan de overzijde zo’n tovenaar rond. Kevin De Bruyne kon na een mooie actie in één tijd uithalen van net buiten de zestien. Het schot week nog af op Joël Matip, waardoor keeper Alisson helemaal geen kans had: opnieuw hingen de bordjes gelijk.

Na de 2-2 van De Bruyne werd er niet meer gescoord. Met het gelijkspel laten beide clubs de kans liggen om (mee aan) de leiding te komen in de Premier League. Chelsea staat op kop met 16 punten en wordt gevolgd door Liverpool met 15 punten. Man City deelt de derde plek met stadsgenoot Manchester United, Everton en Brighton & Hove Albion. Die vier clubs hebben elk 14 punten.