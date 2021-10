‘Pandora Papers’ gelekt: heel wat wereldsterren, maar ook ruim 1.200 Belgen hebben constructies in belastingparadijzen

Meer dan 1.200 Belgen of inwoners van ons land lieten ongeveer even veel postbusvennootschappen en trusts oprichten in belastingparadijzen. Dat blijkt uit de ‘Pandora Papers’, een nieuw internationaal onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Voor ons land werkten daar Knack, De Tijd en Le Soir aan mee. Ook zo’n 30 landgenoten die al voorkwamen in de Panama Papers duiken nu opnieuw op.

In totaal staan meer dan 29.000 mensen op een lijst met mensen die offshore constructies hebben in belastingparadijzen. Dat blijkt uit de zogenaamde Pandora Papers, vertrouwelijke documenten van 14 kantoren die dergelijke constructies opzetten met als doel belastingen ontwijken.

1.217 Belgen op lijst

Op de lijst staan heel wat ronkende namen. Onder anderen beroemdheden zoals zanger Elton John, supermodel Claudia Schiffer, The Beatles-drummer Ringo Starr en zangeres Shakira, maar ook tal van wereldleiders en politici. Zo duikt de naam van de Britse ex-premier Tony Blair op, net als koning Abdoellah van Jordanië en Wopke Hoekstra, de minister van Financiën in de ontslagnemende Nederlandse regering.

Tussen de namen staan ook 1.217 Belgen of inwoners van ons land. Zij zijn goed voor in totaal 1.215 opgerichte postbusvennootschappen en trusts in belastingparadijzen. Het gaat niet alleen om een aantal rijke families en om adel, maar ook om de meest uiteenlopende profielen. Een greep uit de voorbeelden die Knack en De Tijd aanhalen: een misdaadauteur, een chirurg, een slager, een mentalcoach, IT-specialisten, de zaakvoerder van een gokkantoor, een Brusselse rapper, een radiopresentator, ...Ook duiken er namen op van drugscriminelen.

Groter dan Panama Papers

Ter vergelijking: in de Panama Papers van 2016 doken 732 Belgische gevallen bij één kantoor op. “Dit is nog een veel groter lek dan de Panama Papers”, zegt Lars Bové van De Tijd. “Toen ging het om één kantoor, nu gaat het over documenten van veertien kantoren.” Opvallend: zo’n 30 Belgische namen die al voorkwamen in de Panama Papers duiken nu opnieuw op.

Dergelijke constructies in belastingparadijzen zijn op zich niet illegaal, maar het niet aangeven ervan om het betalen van belastingen te vermijden, is dat wél. Nu is het aan de fiscus of het parket om onderzoek te voeren en eventueel op te treden.