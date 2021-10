Verbazing alom bij de reizigers in de luchthaven van New Delhi. Een aapje is vrijdag op onduidelijke wijze het gebouw binnengedrongen en ging op zoek naar voedsel. Het personeel probeerde het dier te verjagen, maar dat had weinig succes. Uiteindelijk klom de aap via een hoge kast uit het zicht van de geschrokken omstanders.