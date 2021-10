Hoge energieprijzen doen mensen voor houtkachels kiezen, Vlaamse Milieumaatschappij raadt het af

De extreem hoge energieprijzen zorgen er voor dat meer gezinnen kiezen voor een houtkachel om hun huis te verwarmen. De Vlaamse Milieumaatschappij is geen voorstander. “Houtkachels zijn zeer vervuilend. We raden het af. Maar mensen hoeven natuurlijk ook niet in de kou te gaan zitten”.

Houtkachels zorgen immers voor veel luchtverontreiniging, in de vorm van fijnstof. “Zelf het stoken van droog en onbehandeld hout zorgt voor veel luchtverontreiniging. Bij het stoken van behandeld hout kunnen bovendien toxische stoffen vrijkomen”, legt Katrien Smet uit, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Ook nieuwe kachels zijn zeer vervuilend”.

Bij de Vlaamse Milieumaatschappij is er wel begrip voor mensen die naar de houtkachel grijpen, als ze zich de dure energiefactuur niet kunnen permitteren. “Mensen hoeven niet in de kou te zitten”. Voor wie het wel kan betalen, raadt de VMM het af.