Overgevende Greg Van Avermaet haalt toch finish van Parijs-Roubaix, Mathieu van der Poel: “Deze koers ga ik niet snel vergeten”

2021 bracht een editie van Parijs-Roubaix die we ons nog lang zullen herinneren. Dat was ook de conclusie van Mathieu van der Poel, die na een knappe race als derde mee mocht op het podium in de Velodroom. Ex-winnaars Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert deden niet mee om de zege, maar haalden wel de eindstreep. Al ging dat niet van een leien dakje.

“De benen waren gewoon op op het einde. Ik ben wel trots om bij mijn eerste deelname hier meteen op het podium te staan”, vertelde Mathieu van der Poel na afloop. “De laatste dertig, veertig kilometer zat ik constant op de limiet en dan hoop je natuurlijk dat dat bij de rest ook zo was. Dat zal ook wel zo geweest zijn, maar bij mij was het echt op. In de sprint zat ik het meest kapot van iedereen, er waren er uiteindelijk twee beter.”

Van der Poel etaleerde op de gladde kasseien meermaals zijn stuurmanskunsten. “Met mijn techniek kon ik op de kasseistroken wat goedmaken. Ik ben blij met mijn wedstrijd, ik kon weer koersen zoals ik dat graag doe: in de aanval. In het Bos van Wallers heb ik me een eerste keer laten zien en daarna is het eigenlijk nooit meer stilgevallen. Op het einde eiste dat wel zijn tol.”

De Nederlander was na afloop duidelijk blij dat hij erbij was. “Het was een mooie editie, eentje om in te kaderen. Deze koers ga ik niet snel vergeten. Door het weer was het nog heroïscher dan ik verwacht had. Als ik moet verliezen, dan ga ik liefst strijdend ten onder. Ik ben hier wel trots op. En nu de cross? Dat zal nog wel even duren, mijn hoofd staat daar nu nog niet naar. Het is tijd voor vakantie!”

Greg Van Avermaet: “Mijn koers was voorbij toen ik viel”

Greg Van Avermaet was mee in de grote vlucht en reed uiteindelijk nog lang mee in de aanval, tot hij op één van de vettige kasseistroken ten val kwam. “Toen Van der Poel en Colbrelli bij ons kwamen aansluiten, viel Walscheid voor mij en ging ik ook tegen de vlakte. Het duurde een tijdje voor mijn ketting er opnieuw op lag en toen was mijn koers voorbij. Niet dat ik de koers nog ging winnen, maar als ik daar recht blijf, kan ik misschien wel nog van groepje naar groepje aanhaken.”

“Ik had heel veel last aan mijn maag en heb veel moeten overgeven. Dan weet je dat je energie op een bepaald moment helemaal op zal raken”, zei Van Avermaet nog. Toch kan hij tevreden terugblikken op zijn koers. “Ik heb gedaan wat ik moest doen. Het was de enige manier waarop ik echt in beeld kon rijden. Ik ben zeker tevreden. Het was een heel speciale koers. Het was super vermoeiend en de kasseistroken bleven maar komen. Vanaf de vijftiende strook zat ik eigenlijk al kapot. Toen wist ik dat het nog heel ver ging zijn naar Roubaix.”

Modderduivel Greg Van Avermaet na de finish. — © AFP

Philippe Gilbert: “Ik heb dingen gezien die ik nog nooit gezien heb in mijn leven”

Voor Lotto-Soudal was het een van de betere koersen in lange tijd. “Het is fantastisch wat Florian (Vermeersch, red.) hier deed. We hadden drie mannetjes voorin en dat speelde in ons voordeel”, reageerde titelverdediger Philippe Gilbert. “Je ziet dat Florian heel veel talent heeft. Hij is al goed, maar kan ook nog beter worden. Bij de jeugd heeft hij ook al laten zien wat hij kan.”

Zelf kon Gilbert zich nooit echt tonen in de koers. “Ik zat steeds te ver naar achter in het peloton, mijn koers zat er al snel op. Maar het blijft een mooie ervaring om Parijs-Roubaix mee te maken. De omstandigheden waren echt extreem, het is moeilijk te beschrijven. Ik heb hier vandaag dingen gezien die ik nog nooit gezien heb in mijn leven.”