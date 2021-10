Florian Vermeersch baalt na gemiste kans op de Vélodrome: “Binnen een paar uurtjes zal ik wel trots zijn”

Vermeersch trok al na 40 kilometer mee in de aanval, sleurde de eerste grote kopgroep uiteen en kon uiteindelijk nog meedoen voor de overwinning. Ongelofelijk. Jammer genoeg kon onze landgenoot net niet afrekenen met Colbrelli en Van der Poel. “Het was zo moeilijk met Van der Poel en Colbrelli, want die mannen kunnen ook massasprints winnen. In de laatste rechte lijn kreeg ik overal krampen en kwam Colbrelli er nog over.”

“De ontgoocheling overheerst momenteel wel nog”, ging Vermeersch verder. “Vooral de manier waarop is zuur, met die sprint. Het is moeilijk om te verwerken nu, maar binnen een paar uurtjes zal ik er wel trots op zijn.”

Verleden als veldrijder

In een kletsnatte, modderige editie van Parijs-Roubaix kwam het veldritverleden van Vermeersch uitstekend van pas. “In zekere zin heeft mijn crossverleden mij wel geholpen, al is het ook al lang geleden dat ik mijn laatste veldrit reed. Maar ik ken het gevoel van glibberigheid natuurlijk wel.”

