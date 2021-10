Sonny Colbrelli wordt helemaal gek en barst in tranen uit na finish Parijs-Roubaix: “Na de Ronde van Vlaanderen is dit mijn droomkoers”

“Ongelooflijk. Mijn eerste Parijs-Roubaix en ik win meteen”, stamelde de Europese kampioen in het flashinterview. “Vandaag was het een legendarische editie door de regen. Ik ben na het Bos van Wallers in de aanval gegaan en heb daarna Mathieu van der Poel gevolgd in de finale. De sprint ging geweldig. Vermeersch ging al met nog 200 meter te gaan. Ik zat op de limiet, maar ik ben zo gelukkig met deze zege.”

Lange tijd zag het ernaar uit dat niet Colbrelli, maar zijn landgenoot Gianni Moscon met de zege kon gaan lopen in Roubaix. “Gianni ging na dertig, veertig kilometer al in de aanval. Hij is super sterk, hij heeft tweehonderd kilometer op kop gereden. Maar achter hem zaten we met een goed groepje, we werkten goed samen.”

“Dit is na de Ronde van Vlaanderen mijn droomrace”, voegde Colbrelli er nog aan toe. “Het was altijd stressen om in de juiste positie te zitten op de kasseien. Na mijn Europese titel win ik nu ook deze koers. Dit jaar is mijn beste ooit!”

Bekijk hieronder de geweldige beelden van een emotionele Colbrelli meteen na de finish:

© REUTERS

© BELGA

© BELGA

