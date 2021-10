Wout van Aert zevende na zeer moeilijke dag in Parijs-Roubaix: “Ik had te veel schrik toen ik in het wiel zat”

Met zijn ervaring als veldrijder werd Wout van Aert door velen naar voren geschoven als één van de topfavorieten voor deze natte Parijs-Roubaix, maar de Belgische kampioen kon in de Hel van het Noorden nooit echt aanspraak maken op de zege. Van Aert werd na een loodzware dag toch nog zevende. “Ik ben niet echt tevreden met hoe ik over de kasseien reed, maar ik denk ook niet dat de overwinning er vandaag in zat”, klonk het bij de Kempenzoon.

“Het was lastig. Ik voelde me wel goed en ik denk dat we met de ploeg in een goede situatie zaten. Maar toen Mathieu versnelde, zat ik te ver achterin. Dat was een grote fout van mij”, begon Van Aert zijn analyse. “Op de natte kasseien had ik niet altijd het gevoel dat ik wilde hebben en mijn zicht was slecht. Ik ben ook niet echt tevreden met hoe ik over de kasseien reed. Als ik in iemands wiel zat, had ik soms te veel schrik en verloor ik veel energie. Maar ik denk ook niet dat de overwinning er vandaag in zat. Pech heb ik eigenlijk niet echt gehad, ik heb op een rustig moment enkel van fiets moeten wisselen omdat mijn achterrem niet meer werkte.”

Pijn aan de ogen

Van Aert stond de pers te woord met pijnlijke ogen. “Met de bril was het vaak gevaarlijk als je middenin een strook vol spatten zat, dan kon je echt niks meer zien. Dan heb ik ervoor gekozen om hem af te zetten. In het begin ging dat goed, maar na een tijd is je gewone zicht ook niet meer goed. Die bril afzetten was misschien de foute keuze, maar dat zijn natuurlijk belachelijke excuses. Het was gewoon een enorm zware koers en ik was niet goed genoeg.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

De Belgische kampioen ontsnapte in het Bos van Wallers aan een valpartij. “Ik zat daar eigenlijk vrij goed gepositioneerd, maar voor me reden een paar jongens lek. Door een ontwijkingsmanoeuvre reed ik dan even mijn ketting eraf. Toen ik die weer erop had geschakeld, was ik al mijn snelheid kwijt en was er een gaatje. De koers was toen nog niet verloren, maar daar heb ik al onnodig een cartouche moeten verschieten.”

Er even tussenuit

“Het was een keer leuk om mee te maken, maar zoals ik op voorhand al zei: ik vind dit niet leuker dan een droge editie. Het was een uitputtingsslag, je moest op elke kasseistrook echt vooraan zitten”, zei Van Aert nog. “Je moet hier zo al geconcentreerd zijn en dat was vandaag nog meer het geval. Het is enorm gevaarlijk en je kan niet heel de dag op kop rijden. Je moet de jongens voor je vertrouwen en dan is er ook wat geluk mee gemoeid.”

En wat nu voor Van Aert? “Ik denk dat je me nu even niet gaat zien”, klinkt het. “Het is een enorm veeleisend seizoen geweest en het is een aantal jaar geleden dat ik een lange rustperiode heb gepakt. Dat ben ik nu wel van plan. Ik trek er minstens drie weken tussenuit!”