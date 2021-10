Lucinda Brand triomfeert in openingsmanche Superprestige van Gieten

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) heeft zondag de eerste Superprestigecross van het seizoen gewonnen. De 32-jarige Nederlandse wereldkampioene haalde het na een solo die ze opzette net voor het ingaan van de slotronde. Haar landgenote Denise Betsema werd tweede voor nog een Nederlandse, Annemarie Worst. Aniek van Alphen werd vierde voor Inge van der Heijden. Sanne Cant eigende zich een 8e plaats toe. Lucinda Brand kwam voor het eerst dit cross-seizoen in actie en is meteen ook de eerste leidster in de stand voor de Superprestige.

Het was de winnares van de Berencross, Sanne Cant, die het beste weg was van het pak. De Belgische kampioene nam het hele pak op sleeptouw op de, door de hevige regenval, zware omloop van Gieten. Wereldkampioene Lucinda Brand nam al vlug de leiderspositie van Cant over. Denise Betsema reed zich naar het wiel van Cant en zo kregen we al vlug drie leidsters. Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Inge van der Heijden repten zich ook naar voor. Denise Betsema, die zaterdag niet aan de start kwam in Meulebeke, trok daarop fors door en mocht de tweede ronde aanvatten met een voorgift van 11 seconden op Yara Kastelijn, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Sanne Cant en Aniek van Alphen.

Lucinda Brand en Annemarie Worst sloegen de handen in elkaar en trokken met twee op jacht naar de eenzame leidster. Sanne Cant volgde wat verderop met in haar gezelschap teamgenote Yara Kastelijn. Met nog twee ronden voor de boeg kregen we met Lucinda Brand en Denise Betsema twee koplopers. Annemarie Worst volgde op 10 seconden. Yara Kastelijn, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen moesten al 55 seconden goedmaken. Shirin van Anrooij reed als 7e rond, net voor Sanne Cant. De wereldkampioene zette Betsema stevig onder druk en kon aan de vijver een kloof slaan. Brand begon aan de allerlaatste ronde met een voorgift van 6 seconden op Betsema. In de strijd voor de laatste podiumplaats had Annemarie Worst zich losgewrikt van haar concurrenten. Aan deze posities wijzigde niets meer en zo kon Brand netjes zegevieren.

Eerder op de dag ging de zege bij de junioren naar de Nederlander David Haverdings. Hij haalde het afgescheiden voor de Duitser Silas Kuschla, zijn landgenoot Menno Huising vervolledigde het podium. De Nederlandse Jari Prins legde beslag op de vierde plaats voor Yordi Corsus, de beste Belg.