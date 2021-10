Wat een ommekeer: Gianni Moscon is bezig aan indrukwekkende solo in Parijs-Roubaix, maar dan slaat noodlot twee keer toe

Wie gaat de heroïsche Parijs-Roubaix van 2021 winnen? Diep in de finale kan het nog steeds alle kanten uit. Gianni Moscon leek heel lang over goede papieren te beschikken: de Italiaan ging er op meer dan 50 kilometer van het einde alleen vandoor en had een voorsprong van meer dan een minuut te pakken, maar kreeg dan op korte tijd te maken met een lekke band én een valpartij.