Mark Cavendish spurt naar tiende seizoenszege in kletsnatte Sparkassen Münsterland Giro

Mark Cavendish heeft in de Sparkassen Münsterland Giro zijn tiende overwinning van het jaar geboekt. De ex-wereldkampioen was na een kletsnatte wedstrijd duidelijk de sterkste in de sprint. Alexis Renard en Morten Hulgaard mochten mee het podium op. André Greipel, een generatiegenoot van Cavendish, reed zijn afscheidskoers en werd warm onthaald aan de finish.

In een uitgeregende wedstrijd van 188 kilometer tussen het Nederlandse Enschede en het Duitse Munster koos de afscheidnemende Philipp Walsleben samen met Rune Herregodts en vijf anderen voor de vroege vlucht. Die werd snel weer gegrepen, toen er zich waaiers vormden.

In de eerste waaier was Deceuninck-Quick Step erg sterk vertegenwoordigd. Na verschillende aanvalspogingen in de finale trok de Belgische ploeg uiteindelijk de kaart van Cavendish, die het in de sprint van stervende zwanen haalde voor de Fransman Alexis Renard en de Deen Morten Hulgaard, goed voor de tiende seizoenszege van de 36-jarige Brit.

Vluchter Herregodts was de beste Belg op de zesde plek, de afscheidnemende André Greipel werd tiende en viel na de aankomst in de armen van Cavendish, jarenlang rivalen in de sprint. Hij volgt op de erelijst zijn ploegmaat Alvaro Hodeg op die in 2019 won.

André Greipel kreeg in zijn laatste koers een warm onthaal aan de finish: