Privévliegtuig stort neer in Milaan: piloot en vijf passagiers overleven crash niet

Een klein vliegtuig is in Milaan, kort na het opstijgen, neergestort op een leegstaand kantoorgebouw. Volgens Italiaanse media zijn bij de crash de piloot en de vijf passagiers omgekomen.

Het vliegtuigje was opgestegen vanop Milaan-Linate, met als bestemming Olbia, op Sardinië. Het kantoorgebouw waarop het vliegtuig neerkwam, vatte vuur. In het gebouw zijn renovatiewerken aan de gang, maar op het moment van de crash was er niemand ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren.

© EPA-EFE

