Kleuterschool ‘t Goudhaantje organiseert Zoete Zondag op 17 oktober

Na het succes van vorig jaar organiseert het oudercomité van kleuterschool ’t Goudhaantje in Binderveld opnieuw een taartenverkoop ten voordele van de school. Zondag 17 oktober is daarom omgedoopt tot ‘Zoete Zondag’.

De taarten worden speciaal voor de school artisanaal gebakken in samenwerking met Bakkerij De Linde uit Budingen. Leden van de ouderraad, kinderen en sympathisanten leveren al dat lekkers aan huis af op zondagvoormiddag 17 oktober. Wie graag taart wenst, kan die via de link onderaan online bestellen tot 10 oktober. Er is keuze uit knobbeltaart, kersentaart, abrikozentaart en kaastaart. Een taart kost 9 euro en de opbrengst gaat naar ’t Goudhaantje. len