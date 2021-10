Hilarische beelden: wielerfan neemt modderbad op kasseistrook

De kletsnatte omstandigheden brengen sommige wielersupporters op gekke ideeën. Op sociale media circuleren beelden van een fan die in zijn onderbroek een grote plas induikt. De Mons-en-Pévèle is een van de drie kasseistroken in Parijs-Roubaix die vijf sterren krijgt. De strook is drie kilometer lang en ligt op 45 kilometer van de finish in Roubaix.