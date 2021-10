Straf: Belgische verdediger Theate (21) is bij eerste basisplek meteen goed voor goal én assist tegen Lazio

Nog een linksvoetige verdediger nodig, Roberto? Arthur Theate (21) maakte zondagmiddag indruk in de Serie A. De van KV Oostende overgekomen verdediger was bij zijn eerste basisplaats meteen goed voor een goal en een assist tegen Lazio. Enkele weken geleden had hij bij zijn eerste speelminuten als invaller ook al raak getroffen, waardoor hij nu al twee goals in de Italiaanse Serie A achter zijn naam heeft.