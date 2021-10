Kernkabinet vergadert verder over begroting en stijgende energiefacturen

De topministers van de federale regering vergaderen zondag verder over de opmaak van de begroting 2022. Nadat premier Alexander De Croo zijn verschillende vicepremiers zaterdagavond bilateraal gesproken heeft, zit het kernkabinet zondag opnieuw ‘plenair’ samen. Het dossier van de energieprijzen ligt mee op tafel, maar het is nog niet duidelijk of de zeven regeringspartijen het vandaag al eens zullen worden over maatregelen om de fors gestegen energiefactuur te verlichten.

Zaterdag waren sommige regeringsbronnen optimistisch over de kans op een energieakkoord voor het einde van het weekend, maar het is allerminst zeker of dat er komt. De zeven regeringspartijen hebben verschillende voorstellen gedaan om de energieprijzen te temperen, maar voorlopig lijkt enkel het principe verworven dat de extra btw-opbrengsten naar de burgers en de bedrijven moeten vloeien.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci, die met haar partijgenote Tinne Van der Straeten de federale minister van Energie levert, zei in ‘De Zevende Dag’ dat er wat haar betreft maatregelen moeten worden genomen die de factuur “onmiddellijk” verlichten. De groenen zijn voorstander van een verlenging van het sociaal tarief – een maatregel die volgens haar op jaarbasis ongeveer 300 miljoen euro kost – maar zien een algemene btw-verlaging niet zitten. “Dat heeft de regering-Di Rupo in 2014 gedaan, maar die maatregel had negatieve neveneffecten. De index werd erdoor vertraagd, waardoor de koopkracht van de mensen ondermijnd werd.”

Almaci merkte op dat een kwart van de energiefactuur in Vlaanderen bepaald wordt en dus buiten de bevoegdheid van de federale regering valt. Op die suggestie reageerde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dat de Vlaamse heffing een forfaitair bedrag is, die dus niet meestijgt wanneer de basisprijs van de energiefactuur stijgt. “Dit in tegenstelling tot de federale btw.”

Demir zei dat ze als minister “al twee jaar bezig is de Vlaamse componenten uit de factuur te halen”. Ze noemde de distributienettarieven, de oversubsidiëring van windenergie en de groenestroomcertificaten. “Terwijl de federale component met 15% gestegen is, is de Vlaamse naar beneden gegaan. Ik vind dat we nu met een kam door al die componenten moeten gaan om langetermijnoplossingen te zoeken. Maar ik heb ook gesuggereerd om met de meeropbrengsten van de btw iets voor de gezinnen te doen.”