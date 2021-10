Vrouw ziet rolstoelgebruiker in gietende regen wachten op bus, waarna ze hartverwarmend gebaar doet — © ViralHog via KameraOne

Een vrouw in de Amerikaanse staat New Jersey besloot vorige maand een prachtige daad te doen voor deze rolstoelgebruiker. De man moest noodgedwongen in de gietende regen wachten op zijn bus en had geen paraplu bij de hand. Voor de dame hét sein om hem met een klein maar genereus gebaar op te beuren. “Dit zijn de dingen die we moeten doen”, concludeerde ze nadien.